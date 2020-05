Sportscholen oneens over kabinetsbesluit om deuren tot september dicht te houden

Woensdag werd bekend dat sportscholen en fitnesscentra tot september dicht moeten blijven. Het kabinetsbesluit zorgt voor boosheid en onvrede. Maar het dwingt sportscholen ook om op een creatieve manier les te geven. Zo wordt Max Health Club gesteund door haar leden en die volgen dan ook trouw online lessen in deze onzekere tijden.

“Dat was niet wat ik verwacht had”, vertelt manager Jeroen van Rooijen over het besluit van de regering. “Het was niet wat wij verwacht hadden, dat het sowieso tot 1 september zou duren. Dat vonden wij niet leuk.” Branchevereniging NL Actief denkt dat 50 procent van de sportscholen en fitnesscentra zonder steun van de overheid failliet zal gaan. Om het hoofd toch boven water te houden heeft Max Health Club creatieve manieren bedacht om toch les te kunnen geven. “Vanaf het begin zijn we gelijk aan de slag gegaan met onder andere online trainingen via onze Youtube-kanaal en daarnaast geven we live lessen via Zoom.

Voorlopig redt de health club zich tot september dankzij de overheidssteun én de trouwe leden die doorbetalen om de sportschool te steunen. Maar Jeroen vindt wel dat ze eerder dan september moeten openen. “We redden het voorlopig wel, maar hebben alleen geen nieuwe aanwas en verliezen ook gewoon geld, dat is natuurlijk niet goed voor het bedrijf.”