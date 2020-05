Uitslaande felle woningbrand in Voltastraat

Een pand aan de Voltastraat in Den Haag is zaterdag aan het begin van de middag een grote brand ontstaan. Op beeld is te zien dat dikke zwarte rookwolken boven het pand uitkomen. Er zijn ook explosies waargenomen.

De brandweer heeft opgeschaald naar grote brand en roept extra eenheden ter plaatse. De brand werd om kwart over twaalf gemeld. Naast de Haagse brandweer, is ook de brandweer van Wateringen, Monster en Pijnacker-Nootdorp ter plaatse. Volgens Regio 15 worden enkele bewoners door ambulancepersoneel gecontroleerd op rookinhalatie.

De brandweer laat rond één uur weten dat er een gewond is gevallen. De brand is inmiddels onder controle. De brandweer is bezig met nablussen en controleren van de woningen. Er zijn meerdere woningen ontruimd. De schade is aanzienlijk, stichting Salvage zal de gedupeerden bijstaan bij de schadeafwikkeling.

Foto: Regio 15.

