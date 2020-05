“Zo’n 80 Haagse basisschoolleraren blijven maandag thuis uit angst voor corona”

Ongeveer 80 leerkrachten van de 163 basisscholen in Den Haag blijven maandag thuis uit angst voor besmetting met het coronavirus. Dat zei de Haagse wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA, Onderwijs) zaterdag in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM.

De circa 80 basisschoolleraren hebben een slechte gezondheid of hebben een bepaalde leeftijd bereikt waardoor ze vatbaarder zouden kunnen zijn voor corona. “Die leerkrachten zitten maandag thuis en kunnen misschien bijdragen aan het thuisonderwijs”, zei Bredemeijer. Het is uiteindelijk aan de werkgevers van deze leerkrachten om te bepalen op welke manier zij vanuit huis ingezet kunnen worden.

De Haagse wethouder ziet het opengaan van de basisscholen met “volste vertrouwen” tegemoet, maar het is ook “wel spannend” volgens hem. “Want het is nogal wat: in een anderhalvemetersamenleving onderwijs geven, buitenspelen, halve klassen en tegelijkertijd afstandsonderwijs geven. Dat is ongelofelijk ingewikkeld.”

De meeste basisscholen hebben hun roosters bedacht in de paar dagen tussen de persconferentie van dinsdag 21 april – waarin premier Mark Rutte (VVD) bekendmaakte dat ze vanaf 11 mei weer voor de helft opengaan – en de meivakantie. Tijdens die persconferentie zei Rutte dat scholen de helft van de onderwijstijd naar eigen inzicht mogen invullen. Maar onderwijsorganisaties en onderwijsminister Arie Slob (ChristenUnie) kwamen een dag later met een protocol waarin ze hele dagen adviseerden. Dan zijn er minder ‘verplaatsmomenten’ van leerlingen en ouders – twee in plaats van vier – en de aansluiting op de buitenschoolse opvang is beter.

Bredemeijer stelt dat “het grootste gedeelte” van de scholen in Den Haag hele dagen lesgeeft, maar er zijn dus ook scholen die maar halve dagen onderwijs aanbieden. De CDA-wethouder: “Het is goed dat zij die vrijheid hebben genomen, omdat de scholen het beste kunnen inschatten wat er nodig is.”

