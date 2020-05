Politie jaagt jongeren uit duinen

De politie heeft vrijdagavond samen met boswachters en handhaving, groepen jongeren weggejaagd uit de duinen tussen Scheveningen en Segbroek. Aanleiding voor de actie waren klachten van omwonenden.

Volgens de politie troffen de toezichthouders en de speurders in de duinen enkele kampvuurtjes aan. Ook werden verschillende personen gecontroleerd. Volgens de politie ‘was de drank behoorlijk aan de man’. Tijdens de actie vloog ook een politiehelikopter boven het gebied.

Er werd de afgelopen tijd geregeld door omwonenden geklaagd over overlast. Ook werden er vernielde bankjes aangetroffen in het gebied, en lag het er vol met rotzooi. Een woordvoerder van de politie zegt dat er vrijdag een aantal boetes is uitgedeeld voor vernieling en openbare dronkenschap. Om hoeveel boetes het gaat kan ze niet zeggen. De politie zegt het duingebied de komende tijd extra in de gaten te houden.