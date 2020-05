Zeer grote brand in studentenflat aan Rijswijkseplein

In studentenflat De Struyck aan het Rijswijkseplein heeft zondag aan het einde van de ochtend brand gewoed. Naast brandweer uit Den Haag en omgeving is ook een traumahelikopter en diverse ambulances ter plaatse gekomen.

De brand werd om vijf over half twaalf gemeld. De brandweer spreekt van een ‘zeer grote brand’. Volgens een woordvoerder ging aan de brand een explosie vooraf in een van de appartementen.

In de flat zat een aantal mensen vast in hun appartement omdat de vluchtwegen vol rook stonden. De brandweer heeft deze mensen veilig naar buiten gekregen. Volgens de brandweer zijn drie mensen naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. Zeven anderen zijn behandeld in een ambulance, maar hoefden niet naar het ziekenhuis.

Het Rijswijkseplein is volledig afgesloten voor de hulpdiensten. Auto’s en OV kunnen er niet overheen. HTM heeft de dienstregeling inmiddels aangepast.

Getroffen studenten van de Universiteit Leiden – die in het pand wonen – kunnen zeer snel bellen met een crisisnummer van de universiteit.

Grote brand studentenflat Den Haag. We openen snel een crisisnummer voor als je hierdoor getroffen bent.

In case you are affected by the current fire in Den Haag, we open our crisisnumber (071-5271132) in a few minutes.

Or send e-mail: veiligheidszaken@bb.leidenuniv.nl

— Veiligheidszaken Universiteit Leiden (@veiligheidszkn) May 10, 2020