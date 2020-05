50PLUS Den Haag zint op terugkeer in de gemeenteraad

Doordat Frans Hoynck van Papendrecht als eenmansfractie van 50PLUS in Den Haag is overgestapt naar de nieuwe partij van Henk Krol, is 50PLUS uit de Haagse gemeenteraad verdwenen. Maar het bestuur van 50PLUS en voormalig fractievertegenwoordiger Geert Tomlow maken zich op voor een terugkeer in de Haagse lokale politiek. Rob Kemperman sprak in zijn radioprogramma op Den Haag FM met Tomlow.

Kun je zelf nog volgen wat er aan de hand is bij 50PLUS?

Het is best veel, hoor. Er gebeurt elke dag wel weer wat anders. Maar ik moet je wel zeggen dat, door de move van Henk vorige week om de partij te verlaten, er inmiddels een soort van saamhorigheid is ontstaan. Ik zie in mijn mail heel veel 50PLUS’ers die toch denken: kom, we gaan er tegenaan en we gaan er een mooie club van maken.

Het is ook goed om te melden dat van de grote uitloop bij 50PLUS – waar ooit misschien sprake van was in de gedachten van Henk Krol – er eigenlijk heel weinig sprake was. Naast Frans is er slechts één Statenlid meegegaan. De schade op dat gebied valt mee, maar we moeten een hoop gaan doen. Maar we gaan dat vertrouwen terugkrijgen bij de kiezer.

Dat vertrouwen ben je volgens peilingen kwijt. Eerder stond de partij nog op tien zetels in de peiling, dit weekend nog één. Hoe zie je dan de toekomst van de partij?

Ik ga hem inlijsten voor later, als we over twee jaar gaan nadenken wat er is gebeurd. Ik kan me voorstellen dat kiezers denken dat de partij niet meer bestaat met het vertrek van Henk Krol. Maar dit is echt een momentopname.

Het goede nieuws is dat deze crisis nu plaatsvindt en niet bijvoorbeeld in het najaar. Dus we hebben acht, negen maanden de tijd om het verkiezingsplan op te bouwen en een mooie campagne te voeren. Ik proef bij mijn 50PLUS-medestanders dat er heel veel zin is. In al deze ellende zie je ook wel een saamhorigheid bij 50PLUS. Ik praat dan niet over het hoofdbestuur, da’s een heel ander hoofdstuk, maar we hebben er vertrouwen in.

Een deel van de mensen is meegegaan naar de nieuwe partij van Henk Krol. Een belangrijk deel wel, als je kijkt naar Den Haag. De enige zetelbezetter van 50PLUS in de Haagse raad heeft gezegd als Partij van de Toekomst verder te willen. Wat vind je daarvan?

Heel vervelend. En ook wel sneaky. Dit was heel goed voorbereid zegt hij zelf, maar dit was duidelijk niet gecommuniceerd met ons. Kijk, als je een vent bent en je bent het politiek niet eens, dan stap je uit de partij en ga je netjes een nieuwe partij oprichten. En dan bij de volgende verkiezingen ben je weer aan de bak. Dit was sneaky, ook tegen mij, het verdient geen schoonheidsprijs. Het zegt iets over de persoon. Voor Den Haag is het zuur, voor mij persoonlijk ook natuurlijk, maar we komen terug.

Is het persoonlijk niet heel raar? Jij was fractievertegenwoordiger namens 50PLUS Den Haag, Frans Hoynck van Papendrecht was raadslid, je trekt intensief met elkaar op en ineens is dat voorbij.

Het is meestal zo dat mensen op lagere plaatsen de partij weleens uit onmin verlaten, maar nooit de fractievoorzitter. Dit is een ongebruikelijke situatie. Frans heeft gemeend dit te doen, het is voor hem verder de consequenties. Het is voor ons even vervelend. Ik sta nummer twee, mocht er iets met nummer 1 gebeuren dan stap ik tijdens de rit gewoon weer in de gemeenteraad. Ik heb nu wel de handen vrij om de campagne voor de Tweede Kamer voor te bereiden. Ik kan me helemaal storten op de campagne van 2022 wanneer 50PLUS weer sterk vertegenwoordigd terugkeert in de gemeenteraad van Den Haag.

De boodschap van 50PLUS is inmiddels duidelijk en daar is behoefte aan. We hebben heel veel 50-plussers in Nederland die zich echt wel zorgen maken over hun toekomst. En dan kun je zeggen: ‘Is die nieuwe Partij voor de Toekomst een aanwinst?’ We gaan het zien. Wat dat betreft zeg ik altijd: blijf bij het origineel, namaak is altijd minder.

Toch was Henk Krol wel een aansprekende lijsttrekker en die mis je nu. Landelijk dan.

Jazeker. Henk heeft dat imago ook zorgvuldig bewaard. Henk is een fantastische leuke man om te zien en te horen, maar er zijn ook anderen die heel veel kunde en kennis in huis hebben. En als we zien hoeveel ander talent we kunnen aantrekken met onze boodschap, dan maak ik me daar totaal geen zorgen over.

Staat de ambitie nog om zelf lijsttrekker te worden van 50PLUS Den Haag?

Die ambitie staat nog. Het is aan anderen om die beslissing te maken. Ik ben er klaar voor, ik sta paraat. Mijn handen jeuken en ik heb er zin in. Dus ik zie daarin geen problemen.

De vorige lijsttrekker, Frans Hoynck van Papendrecht, was heel erg van de samenwerking met Hart voor Den Haag. Blijft wat 50PLUS betreft die samenwerking?

Frans heeft nu de zetel meegenomen, hij mag connecties leggen met wie hij wil. Dan gaat het nog om wat Hart voor Den Haag wil. Als het aan mij ligt zou ik kiezen voor een iets grotere stabiele partij die al een netwerk heeft. Die keuze ligt bij Hart voor Den Haag. Als zij contact met ons willen, sta ik dat natuurlijk altijd toe en dan bekijken we het weer. Voor nu is het niet aan de orde.

Maar het zou wel kunnen dat de samenwerking wordt voortgezet?

Dat zou kunnen, maar dat is echt een discussie die pas later plaatsvindt. En je moet niet vergeten dat Hart voor Den Haag de eigen strubbelingen heeft. 50PLUS heeft het lastig nu, maar Hart voor Den Haag ook. In de zin dat Richard de Mos verwikkeld is in een behoorlijke toestand met het Openbaar Ministerie. Dus die heeft daar ook zijn handen vol aan. Daarvan moeten we ook nog even de uitslag afwachten.

Luister hier naar het gesprek met Geert Tomlow op Den Haag FM.