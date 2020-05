ADO Den Haag wil Rankovic als hoofdcoach snel strikken

Reddingsdiensten zoeken nog naar één of twee vermiste surfers

ADO Den Haag wil op korte termijn de benoeming van Aleksandar Rankovic als hoofdtrainer bekendmaken. Maandagavond waren alle details in het beoogde, 2-jarige contract nog niet helemaal afgerond. Ook de invulling van de complete technische staf vergde nog wat extra tijd. “Zolang het nog niet officieel is, kunnen wij er niets over zeggen”, liet een woordvoerder van ADO Den Haag weten.

Rankovic (41) begint in Den Haag aan zijn eerste opdracht als hoofdcoach in het betaalde voetbal. Hij fungeerde eerder als assistent van Henk Fraser bij Vitesse en bij Sparta Rotterdam, waar hij de afgelopen twee seizoenen werkzaam was.

Rankovic is geen onbekende bij ADO Den Haag. Hij speelde er tussen 2005 en 2011. De oud-middenvelder was als jeugdtrainer ook al actief voor de Haagse club.

Rankovic wordt bij ADO de opvolger van de Engelse interim-coach Alan Pardew.