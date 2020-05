Broedplaats LOOS verliest mogelijk subsidie: “40 jaar investeringen dreigt verloren te gaan”

Het voortbestaan van de culturele broedplaats LOOS aan De Constant staat op de tocht. Een adviescommissie heeft namelijk aan het stadsbestuur van Den Haag geadviseerd om de subsidie in te trekken. “Als LOOS de steun van de gemeente verliest, lopen we het risico veertig jaar investeringen te verliezen die de gemeente Den Haag haar unieke karakter hebben gegeven”, stelt het bestuur van LOOS.

LOOS is een centrum waar componisten en uitvoerders van internationale bekendheid zij aan zij werken met jonge talenten die de stad hebben uitgekozen om te werken of studeren in het licht van haar unieke artistieke klimaat. Ook is LOOS de plek waar studenten van het Koninklijk Conservatorium en de Koninklijke Kunstacademie hun eerste stappen kunnen zetten als performer, geluidstechnicus, programmeur en organisator van concerten. “Met zeer beperkte middelen heeft LOOS een stempel kunnen drukken op de geschiedenis van Den Haag en de stad op de wereldkaart gezet”, zeggen de bestuursleden.

De adviescommissie heeft het ingediende plan van LOOS verkeerd geïnterpreteerd en “lijkt te leiden aan tunnelvisie op basis van onterechte aannames”. Het bestuur betoogt verder: “De commissie lijkt tot het oordeel te zijn gekomen dat het onze intentie is om de deur van de studio, die bekendheid heeft verworven als Studio LOOS, op slot te draaien om het publiek buiten te sluiten en niet langer uit te nodigen bij ons onderzoek en experiment. Dit oordeel lijkt vervolgens centraal te staan in de uiteindelijke beoordeling van het kunstenplan van LOOS in zijn geheel. Helaas berust dit op een misverstand, omdat er geen sprake van is publiek en andere kunstenaars buiten te sluiten, sterker nog, presenteren en delen zit in ons bloed.” Het bestuur vraagt liefhebbers van LOOS om een persoonlijk statement te sturen naar de Haagse gemeenteraad, om de politiek op andere gedachten te brengen.

De gemeente Den Haag bepaalt een keer in de vier jaar waar subsidies voor een langere periode naartoe gaan, zodat de instellingen weten waaraan ze toe zijn. Een aantal deskundigen beoordeelt daarvoor de verzoeken van de organisaties. Er is ruim 55 miljoen euro te verdelen en 103 instellingen vragen subsidie aan. In juni neemt het Haagse college een besluit over het Kunstenplan, waarin is bepaald aan welke culturele instellingen subsidie wordt verleend. Hierop kunnen de instellingen dan beroep en bezwaar aantekenen en aangepaste plannen indienen.