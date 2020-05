Burgemeesters zien opening terrassen met vertrouwen tegemoet

De burgemeesters van de Veiligheidsregio’s zien de opening van de terrassen op 1 juni met vertrouwen tegemoet. Steeds meer mensen gaan eropuit, maar volgens de burgemeesters blijven zij voldoende afstand van elkaar houden. Zij verwachten niet dat zij door de openstelling van de horeca ineens massaal boetes moeten gaan uitdelen, zo laat burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen maandag weten na afloop van het wekelijkse beraad van alle burgemeesters van de Veiligheidsregio’s.

“Het is de supermarkt- of meubelbranche ook gelukt om maatregelen te treffen. Ik ga er vanuit dat het de horeca eveneens gaat lukken. De verantwoordelijkheid voor de regels ligt in de eerste plaats bij de ondernemer. Pas bij herhaaldelijke overtredingen gaan wij handhaven”, zegt Bruls. Hij is voorzitter van het Veiligheidsberaad waarin alle Veiligheidsregio’s samen komen.

De burgemeesters gaan bovendien niet anders ingrijpen. “Alleen bij excessen, als mensen moedwillig regels overtreden en niet willen luisteren, wordt er opgetreden en boetes uitgedeeld”, aldus Bruls.

Hij noemt het “logisch” dat mensen naar buiten willen. “Dat mag, als zij maar anderhalve meter afstand van elkaar houden. Nederlanders gedragen zich grotendeels fantastisch. Het is drukker, maar dat heeft niet geleid tot grootschalige handhavingen. Het is bijvoorbeeld geen overtreding om in de rij voor een winkel te staan”, stelt Bruls

Minister Ferd Grapperhaus van Veiligheid is het met de burgemeesters eens. “Ik vind dat mensen zich nog steeds goed gedragen en voldoende afstand houden.” Bij een verdere versoepeling van de maatregelen geldt volgens hem dat “de openbare ruimte zodanig moet worden ingericht, zodat iedereen zich aan de regels kan houden”. Dit geldt volgens hem bijvoorbeeld voor smalle steegjes. Hij vindt dat mensen moeten blijven opletten. “Vermijd drukte.”

Premier Mark Rutte liet onlangs in een debat in de Tweede Kamer al weten dat de horeca alleen per 1 juni open mag, als dit verantwoord kan. Als blijkt dat veel meer mensen ziek worden, kan het zijn dat de versoepeling weer wordt aangepast.