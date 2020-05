News updates relating to the coronavirus in The Hague

Groot gedeelte rijscholen start lessen weer op

Een groot gedeelte van de ruim 8.000 rijscholen in Nederland is maandag weer begonnen met rijlessen voor auto’s, vrachtwagens en motoren, volgens strikte voorschriften voor hygiëne en preventie. Ook Fly-Over, een van de grootste rijscholen van Den Haag, heeft de rijlessen weer hervat.

Eigenaar Theo Vuyk van Fly-Over legt uit dat na elke les de lesauto wordt gedesinfecteerd door de rij-instructeur. Daarnaast rijden de instructeurs een-op-een, dat wil zeggen dat er geen leerlingen achterin mogen zitten die thuis afgezet worden. “Voor zowel de rijders als de instructeurs is dit dus minder efficiënt”, zegt Vuyk. Voor de instructeurs heeft dit financiële gevolgen – die overigens de afgelopen weken ook al geen inkomsten hadden. “Van de acht uur kan er nu maar vijf uur effectief gereden worden, omdat de rij-instructeur ‘leeg’ naar andere leerlingen rijdt. Het is behelpen”, vindt de eigenaar van Fly-Over.

Zowel de leerlingen als de instructeurs van Fly-Over mogen zelf bepalen of ze wel of geen handschoenen en mondkapjes dragen tijdens het lessen. Voordat de leerling de auto instapt, wordt een vragenlijst afgewerkt. Zo wordt er gevraagd of de leerlingen zelf de symptomen van corona hebben of dat zij iemand in de directe omgeving kennen die de ziekte heeft (gehad). “Daarnaast hebben instructeurs de beschikking over een koortsmeter, zodat ze – net als bij de ingang van de ziekenhuizen – de temperatuur kunnen opnemen”, vertelt Vuyk.

Door de coronacrisis zijn veel bedrijven in de financiële problemen gekomen, zoals ook de rijschoolbranche. Ook Fly-Over heeft zeven weken niet kunnen rijden, dus ook bij de rijschool is sprake van een flinke omzetdaling. Dat verlies kan niet meer ingehaald, ondanks dat het erg druk is. “We rijden nu minder efficiënt, omdat er bij een rij-instructeur nu maar vijf leerlingen op een dag kunnen lessen, in plaats van tien.” De drukte heeft te maken met het feit dat de lessen de afgelopen weken niet door konden gaan en er heel wat mensen tijdens de coronacrisis blijkbaar hadden willen beginnen met lessen. Kortom: we kunnen de stormloop amper aan”, aldus de eigenaar van Fly-Over.