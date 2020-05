Kappers, pedicures en andere contactberoepen weer aan de slag

Kappers en andere contactberoepen zoals pedicures, paramedici, rij-instructeurs en schoonheidsspecialisten mogen vanaf maandag weer aan het werk. Voorwaarde is wel dat ze alleen klanten zonder coronaklachten helpen.

Personeel mag mondkapjes dragen, maar dat hoeft niet. Er wordt gewerkt op afspraak, waarbij vooraf met de klant wordt besproken of het bezoek een risico oplevert.

Kappersbrancheorganisatie ANKO heeft een protocol voor veilig werken tijdens de coronacrisis opgesteld. De salons moeten er onder meer voor zorgen dat iedereen in de zaak 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden. Ook moeten medewerkers minimaal eenmaal per uur en in ieder geval voor en na de behandeling van de klant de handen kunnen wassen. “Zorg ook voor de aanwezigheid van verzorgende handcrème in een pompflesje” , aldus ANKO.

Ook ANBOS, de brancheorganisatie voor schoonheidsspecialisten heeft een hygiëneprotocol opgesteld. Dat is samengesteld op basis van onder meer de richtlijnen van het RIVM.