LIVEBLOG: vanaf vandaag versoepeling van de coronamaatregelen

De coronamaatregelen worden vandaag versoepeld. Dat betekent bijvoorbeeld dat klanten weer welkom zijn bij kappers, nagelstudio’s, schoonheidssalons en pedicures. Patiënten kunnen weer terecht bij therapeuten, diëtisten, masseurs, acupuncturisten en de opticiens. Basisscholen en kinderopvang gaan weer beginnen, er mag weer gesport worden en je kunt verder met je rijlessen.

Hoe dit in Den Haag allemaal gaat en waar rekening mee gehouden wordt lees je in dit liveblog. Blijf hier het Haagse coronanieuws volgen en luister naar Den Haag FM waar Thomas Hekker in Haagse Ochtendradio (7.00-10.00 uur), Rob Kemperman in Rob’s Tussendoortje (12.00-15.00 uur) en Tjeerd Spoor in Studio Haagsche Bluf (16.00-19.00 uur) je op de hoogte houden.

Corona zet de horeca branche op z’n kop

De Haagse nachtburgemeester en 23 horecazaken hebben zich verenigd onder de noemer ‘Wij zijn Haagse Horeca’. Zij vragen met een filmpje aandacht voor de impact die corona heeft op de horeca branche: “Corona zet de horeca branche op zijn kop, de impact is groot, de uitdaging is gigantisch! Support your locals”.

Juf Lisa van de Petrus Dondersschool: “We zijn rustig van start gegaan”

Vandaag mogen basisschoolleerlingen weer naar school. De kinderen hebben sinds halverwege maart digitaal les gekregen. “Ik vond het wel een beetje spannend vanochtend, maar was heel blij om al die vrolijke gezichtjes weer te zien. We zijn rustig van start gegaan en hebben het gehad over wat er de afgelopen weken allemaal gebeurd is. De kinderen moesten bij binnenkomst de handen desinfecteren en daarna hun tafels zoeken, die nu in een u-vorm staan opgesteld”, vertelt juf Lisa van de Petrus Dondersschool in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. De ouders hebben de kinderen vanochtend afgezet op het schoolplein. Zij mogen de school niet in.

Luister hier naar het gesprek met juf Lisa.



Nadenken over toegankelijkheid nu iedereen zelf een beperking heeft in vrijheid

Onbeperkt070 daagt heel Den Haag uit tot meedenken over toegankelijkheid. Ideeën en initiatieven die Den Haag toegankelijker maken voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking en/ of een chronische ziekte kunnen tot en met 30 juni worden ingediend .

Stichting Voorall doet dit nu voor het vierde jaar op rij ondanks de coronacrisis legt projectleider Kim Hameete uit op Den Haag FM: “Iedereen voelt nu beperkte bewegingsvrijheid. Juist nu willen we mensen uitdagen mee te denken over hoe we de toegankelijkheid in Den Haag kunnen verbeteren”.

Luister hier naar het interview met Kim Hameete.



Haagse nachtburgemeester: “Dat online festival komt er wel echt”

Onze nachtburgemeester Pat Smith heeft in Haagse Ochtendradio uitgelegd waarom het festival wat afgelopen vrijdag gehouden zou houden in het Paard niet door kon gaan: “De verordening kon je op verschillende manieren uitleggen, dus kon het helaas niet doorgaan. Maar we hebben een heel plan en gaan er alles aan doen dat het alsnog een andere keer wel kan plaatsvinden”.

Luister hier naar het interview met Pat Smith.



In shifts werken aan een gezamenlijk kunstwerk in Valkenboskwartier

The Hague Street Art is het platform voor professionele Street Art en Graffiti kunstenaars in Den Haag. Een aantal The Hague Street Art artiesten hebben afgelopen week nieuwe muurschilderingen in de stadsdelen Escamp en Segbroek gemaakt.

Deze week wordt de hand gelegd aan de laatste graffiti door de vier artiesten Mach de Bie, Enigma Geometrics, Erwin Verkade en Dario Goldbach. Het ontwerp is aan de hand van de wensen van de buurt gemaakt, inclusief de kleuren.

“Vanwege de corona maatregelen kunnen we niet allemaal tegelijk aan het werk”, vertelt graffiti artiest Dario Goldbach op Den Haag FM. Eind van de week is hun werk op de Beeklaan te bewonderen. “Een grafisch kleurrijk werk gaan we maken”, aldus Dario.

Luister hier naar het interview met Dario Goldbach.



Alle baby’s en kleuters zijn weer welkom bij de kinderopvang

Vanaf vandaag zijn de kinderdagverblijven weer geopend. Er moet wel volgens de RIVM voorschriften gewerkt worden. Fotograaf Richard Mulder heeft goed in beeld gebracht hoe ze dit bij 2Samen in Den Haag doen.