Man vast voor heling gereedschap

De recherche heeft zondagavond een 40-jarige man aangehouden op verdenking van heling van gereedschap. De politie had een anonieme tip gekregen over een verdachte situatie bij een woning aan de Zwartsluisstraat. Agenten die bij de woning kwamen troffen daar niets aan, maar in de kelderbox stuitten zij op een hoeveelheid elektrisch gereedschap en een buitenboordmotor.

Omdat de goederen mogelijk van diefstal afkomstig zijn, zijn deze in beslag genomen voor verder onderzoek. De man, een bekende van de politie, die in de woning aanwezig was is aangehouden voor heling. Het onderzoek wordt voortgezet.