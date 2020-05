Arjen Lubach en Salman Rushdie op de bres voor Crossing Border

Arjen Lubach, Salman Rushdie, A.F. Th. van der Heijden en Arnon Grunberg behoren tot de honderden schrijvers die inmiddels een steunbetuiging hebben gestuurd om het Crossing Border Festival in Den Haag te behouden. Dat heeft directeur Michel Behre dinsdag gemeld. Het festival gaat alle steunbetuigingen bundelen om de gemeente en de raad duidelijk te maken hoe groot het belang van het evenement is.

Een commissie heeft de gemeente Den Haag geadviseerd de subsidie voor een aantal grote culturele instituties in de stad stop te zetten. Op de lijst staat niet alleen het Crossing Border Festival, maar ook het populaire Scheveningse museum Muzee. Beide organisaties hopen de gemeente nog op andere gedachten te kunnen krijgen.

De steunbetuigingen komen niet alleen van schrijvers, maar ook van tachtig grote internationale uitgevers. “Crossing Border wordt na de Buchmesse in Frankfurt en de London Bookfair gezien als de derde pilaar van de Europese boekensector”, stelt Behre. “Er wordt genetwerkt, onderhandeld, er worden deals gesloten, in een heel fijne, informele setting. Het verdwijnen van Crossing Border gaat niet alleen voor het publiek grote gevolgen hebben.”

Crossing Border bestaat sinds 1993 en geniet zowel nationaal als internationaal veel aanzien. Het is een van de weinige literaire festival die Nederland nog heeft. Het trekt elk jaar tientallen gerenommeerde auteurs uit binnen- en buitenland en is altijd tot de laatste stoel uitverkocht.

De adviescommissie mist “voldoende inbedding van het festival in de Haagse culturele sector” en verwijt het festival te weinig ambitie. Ook zou Crossing Border niet voldoende bijdragen aan de “profilering van Den Haag als literatuurstad”.

Het Haagse college moet in juni besluiten of de adviezen van de commissie worden overgenomen. Daarna kunnen culturele instellingen dan bezwaar aantekenen en aanpassingen in hun plannen indienen. In september en oktober worden de plannen besproken door de gemeenteraad.