Bijna 9.000 euro ingezameld na brand in De Haagsche Beek

Een kleine week na de felle brand in restaurant De Haagsche Beek is er bij een inzamelingsactie bijna 9.000 euro opgehaald om de schade te herstellen. Het restaurant aan de Machiel Vrijenhoeklaan is een begrip in Den Haag.

Hoe de brand precies heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Wel dat de schade groot is. “De schade binnen is gigantisch. Het gaat maanden duren voordat daar weer iets gedaan kan worden”, zegt eigenaar Robert van Vliet in Haagse Ochtendradio op Den Haag FM.

Om De Haagsche Beek een hart onder de riem te steken, is Wesley Houwaart een inzamelingsactie gestart. “De teller staat nu op 8.700 euro”, vertelt de initiatiefnemer. Het doel is nog lang niet in zicht, want er is namelijk zo’n 50.000 euro nodig voor de wederopbouw. Houwaart is positief gestemd: “Ik weet dat er veel meer geld opgehaald kan worden, omdat er bijvoorbeeld elke zaterdagochtend bij De Haagsche Beek verschillende verenigingen langskomen. Die komen daar altijd een bakkie drinken en hebben het beste met De Haagsche Beek voor. Zij weten mogelijk niet van de actie af, omdat ze niet actief zijn op sociale media.” Hij hoopt dan ook dat deze vaste gasten via bijvoorbeeld Den Haag FM alsnog worden bereikt.

Luister hier het interview met Robert van Vliet en Wesley Houwaart op Den Haag FM

Bekijk hier de reportage die mediapartner Omroep West maakte