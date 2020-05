Vijfde dode uit water Scheveningen gehaald

De hulpdiensten hebben dinsdagmorgen nog drie lichamen uit het water gehaald voor de kust van Scheveningen, dat meldt de politie. De zoektocht naar de vermiste watersporters bij het Noordelijk Havenhoofd werd dinsdagochtend rond 5.45 uur hervat. Hoeveel mensen er precies worden vermist, is onduidelijk. In totaal zijn er vijf watersporters om het leven gekomen.

Een groep watersporters kwam maandagavond in de problemen. Twee van de zeven mensen die ’s avonds uit het water werden gehaald, zijn maandagavond overleden. Een van hen is naar een ziekenhuis gebracht. De hulpdiensten hebben maandagavond tot 23.00 uur gezocht. Toen moesten ze hun zoekactie staken vanwege de duisternis. Vanmorgen werden dus nog drie mensen uit het water gehaald.

Op de zee bij Scheveningen ligt een dikke laag schuim op het water. Die maakt het lastig weer goed op te krabbelen, als je bent omgevallen. Dat stellen twee surfers die maandagavond laat in de kustplaats uit het water komen. De twee hadden zelf in de avond een tijdje gesurft. Zij waren geen onderdeel van de groep die in de problemen was gekomen en waarvoor een grote zoekactie op touw is gezet.

Bloemen

Volgens verslaggever Miranda van Dam van mediapartner Omroep West hangt er een ‘bedrukte sfeer‘ op het strand. “Je ziet veel surfers langs de kust staan met de handen op de rug, turend naar de zee. Het blijft vooralsnog onduidelijk wat er zich hier precies heeft afgespeeld.” Een groep mensen legt bloemen neer op het strand.

Foto: Regio 15.