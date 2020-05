“Onvoorstelbaar verdriet heerst in Scheveningen en daarbuiten”

Fitnessketen BigGym stapt naar de rechter om gedwongen coronasluiting

Fitnessketen BigGym sleept de Staat voor de rechter om een einde te maken aan de gedwongen sluiting vanwege het coronavirus. Dat meldde de uitbater van zo’n twintig sportscholen in ons land dinsdag. Vooralsnog moeten alle fitnesscentra in Nederland gesloten blijven tot 1 september. In Den Haag heeft BigGym een filiaal aan de Loosduinseweg 1.

BigGym vindt dat de maatregelen disproportioneel zijn en eist dat die worden opgeheven. Het bedrijf beschikt naar eigen zeggen over een veilig protocol met zeer verregaande voorschriften en permanent toezicht. Daarnaast wijst BigGym naar het buitenland. In Oostenrijk, Zwitserland en in veel deelstaten van Duitsland zijn sportscholen deze week opengesteld. België volgt op 15 juni.

De kortgedingzitting vindt op 20 mei plaats bij de rechtbank in Den Haag. Dat is een fysieke bijeenkomst, geeft de advocaat van de fitnessketen aan.

“Wij voelen ons verplicht een vuist te maken en op te komen voor de belangen van onze branche”, aldus BigGym. “Daarom treden wij als eerste naar voren om door middel van een kort geding de Staat aan te klagen.” Volgens de advocaat is BigGym formeel de enige partij die de rechtszaak aanspant. Maar als BigGym zijn zin krijgt, dan kunnen andere sportscholen dat als precedent gebruiken om ook een opening af te dwingen.

BigGym heeft vestigingen verspreid over het hele land, met het zwaartepunt in de provincie Noord-Holland.