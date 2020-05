Haagse boulderhallen willen open: “We hebben per persoon een woonhuis aan ruimte”

De Haagse boulderhallen willen dat klimsporters weer kunnen sporten. Van het kabinet mogen sportscholen hun deuren pas op 1 september weer openen, maar de Haagse boulderhallen vinden dat veel te lang duren. Boulderhal de Campus aan de Kerketuinenweg en Boulderhal Walhalla aan de 1e Van der Kunstraat stellen dat ze volgens de coronarichtlijnen kunnen werken. Beide boulderhallen hebben plannen klaarliggen om op een verantwoorde manier open te gaan.

Voormalig Nederlands kampioen Nikki van Bergen spreekt namens de Haagse boulderhallen. “We snappen natuurlijk dat het in deze tijd voor de overheid heel moeilijk is om maatwerk te leveren. Maar toen we vorige week op de persconferentie hoorden dat de boulderhal pas 1 september weer open mag – en we zitten in een hal van 3.000 vierkante meter, waar elke persoon een heel woonhuis aan eigen ruimte zou kunnen hebben – dan voelt dat wel heel wrang”, zegt Van Bergen in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

Dat men bij het boulderen dezelfde materialen gebruikt en bij elkaar in de buurt komt, is voor Van Bergen geen argument. “Als je er goed over nadenkt, kun je nergens meer in de maatschappij het contact echt vermijden. In de supermarkt raak je ook allerlei dingen aan. We proberen onszelf zo goed mogelijk te beschermen tegen het virus door bijvoorbeeld ons gezicht niet aan te raken. En dat is iets wat in boulderhallen ook heel goed kan. We zien er niet zozeer een risico in als je alleen de grepen aanpakt, tijdens het boulderen niet het gezicht aanraken, vooraf en na afloop de handen wassen en als mensen die ziek zijn thuisblijven.”

Mensen die aan het klimmen zijn, zullen sowieso niet snel aan hun gezicht zitten, denkt Van Bergen. “Je gebruikt veel magnesium, dus je hebt vies, droog poeder aan je handen. Dat voorkomt eigenlijk dat je je gezicht aanraakt, want anders zit je binnen mum van tijd onder de witte strepen.”

Van Bergen adviseert de minister: “Een heel groot deel van Nederland heeft de afgelopen tijd lang binnen gezeten. Als ik om mij heen kijk, dan zie ik ontzettend veel mensen die aan het popelen zijn om weer te sporten, omdat het iets is waar zij intens gelukkig van worden. Het lijkt mij heel mooi om dat weer mogelijk te maken. Dus deels voor de gezondheid en deels voor het plezier.”

Petitie

Sinds 7 mei is er landelijk een petitie gestart om de klim- en boulderhallen snel te heropenen. Volgens de initiatiefnemers van de petitie hebben de klim- en boulderhallen in Nederland samen uitgebreide protocollen gemaakt die een veilige manier van sporten kunnen garanderen, met anderhalve meter afstand.

Minister: begrijp heel goed dat sportscholen eerder open willen

Minister Martin van Rijn (Medische Zorg en Sport) twitterde dinsdagmiddag “heel goed te begrijpen” dat sportscholen eerder dan 1 september open willen. Van Rijn: “Sporten is goed voor onze fitheid en gezondheid. Maar we blijven kijken naar de risico’s. Daarom ga ik de aanvullende maatregelen die brancheorganisatie NL Actief heeft aangedragen, bespreken met het OMT.” Het OMT is het Outbreak Management Team, een adviesorgaan dat het kabinet adviseert over de bestrijding van een epidemie, zoals het coronavirus.

Luister hier naar het gesprek met Nikki van Bergen op Den Haag FM