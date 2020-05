Hagenaar gewond door steekpartij in Friesland

Een 19-jarige Hagenaar is maandag gewond geraakt bij een steekpartij in het Friese Drachten. Dat meldt de politie aan Omrop Fryslân. De politie weet nog niet wat er precies is gebeurd in Drachten, agenten hebben ook nog niemand aangehouden.

Rond 17.50 uur maandagavond ging het mis op de Klokhuislaan in Drachten. Daar werd de man gewond aangetroffen. De politie is een onderzoek gestart. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis.