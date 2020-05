Hagenaar rijdt voetganger aan tijdens doldwaze achtervolging

Een 25-jarige Hagenaar is maandagavond aangehouden na een doldwaze achtervolging. Daarbij heeft hij ook een voetganger aangereden. De man kreeg maandagmiddag een rijverbod na rijden onder invloed, na een achtervolging is hij weer aangehouden. De snelheden liepen op tot 120 kilometer per uur binnen de bebouwde kom.

Toen agenten hem rond 15.00 uur controleerden, bleek hij onder invloed van verdovende middelen te zijn en te rijden met een ongeldig verklaarde rijbewijs. De man werd daarop aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Nadat hij later op de dag werd heengezonden besloot hij toch weer in zijn voertuig te stappen. Toen hij een politievoertuig opmerkte, verhoogde hij zijn snelheid. In zijn poging de agenten af te schudden, liep de snelheid van de Hagenaar op tot 120 km/uur binnen de bebouwde kom.

De verdachte reed met hoge snelheid over de Lijnbaan in Den Haag. Op de Lijnbaan reed hij een persoon aan die naar het ziekenhuis moest worden vervoerd. De achtervolging eindigde op de Duivelandsestraat in Scheveningen waar de verdachte een geparkeerd voertuig raakte. Ook de verdachte is in het ziekenhuis nagekeken. Hij is na de controle in het ziekenhuis ingesloten op het politiebureau en zit op dit moment nog vast.