Onderzoek naar zeeschuim Scheveningen

Het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) gaat onderzoek doen naar het zeeschuim dat ervoor zorgde dat ervaren surfers in Scheveningen maandagavond in de problemen kwamen en hen uiteindelijk fataal werd. Dat meldt NOS. ‘We zijn hier nog niet eerder mee geconfronteerd, dus willen we alles uitsluiten.’

Onderzoeker Katja Philippart van het NIOZ heeft vanmiddag monsters genomen van het schuim. ‘Allereerst willen we vaststellen dat het inderdaad de schuimalg is waarvan we denken dat ‘ie het is. Daarnaast kijken we naar de omstandigheden waarin er zoveel schuim kan ontstaan. Als we iets vinden dat afwijkend is, dan kunnen we mogelijk voortaan een waarschuwing afgeven aan watersporters’, zegt Philippart tegen NOS.

Het gaat volgens de onderzoekers om het zogeheten ‘Phaeocystis globosa’: zeeschuim dat in deze tijd van het jaar bloeit. Hierbij komt als restproduct eiwit vrij en daarvan krijg je slijmerig water. Als er dan harde wind staat, dan klopt dat op. Eigenlijk net zoals je melk opschuimt voor koffie.’

Kleverige pasta

Volgens Pat Smith, nachtburgemeester van Den Haag en zelf surfer heeft hij zo’n dikke laag schuim niet eerder gezien. ‘Het schuim kwam over de rand van het havenhoofd: die rand is 3,5 meter hoog.’ Volgens Smith voelt het schuim als een soort kleverige pasta. ‘Je raakt dan gedesoriënteerd: dan weet je niet meer wat boven, onder, links of rechts is.’

Dat zeeschuim gevaarlijk zou kunnen zijn of mensen erin zouden kunnen stikken, is niet bekend bij onderzoekers van het NIOZ. Of er mogelijk giftige stoffen in het water zaten wordt door het NIOZ niet onderzocht. Het instituut heeft de monsters op het strand van Texel genomen. ‘Gezien de zeestromen, kun je ervan uitgaan dat dit hetzelfde soort schuim is.’

Het onderzoek van het NIOZ is volgens de NOS naar verwachting binnen enkele weken klaar.