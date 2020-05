“Overleden surfers waren ervaren watersporters en internationale lifeguards”

Twee surfers die maandagavond voor de kust van Scheveningen om het leven zijn gekomen, waren ervaren surfers. Dat vertelt nachtburgemeester Pat Smith, die twee van de vijf overleden surfers goed kende, zo zei hij in Haagse Ochtendradio op Den Haag FM.

Smith: “Ik kende de jongens heel goed, ze waren – net als ik – internationaal getrainde lifeguards. Zij hebben in Australië gewerkt en een zware opleiding gevolgd bij de internationale watersportbond. Gisteren waren ze aan het trainen op het water. Ze zijn als een soort lawine de weg kwijt geraakt in het schuim.”

Toen Smith van de vermissingen hoorde, is hij gaan kijken op het strand. “Er was zo’n veertig man aan het zoeken. Er was heel veel schuim op zee. Mijn opa zei altijd: ‘De zee kan je niet pachten, daar gelden de regels van de mens niet. De zee neemt en zal altijd teruggeven.’ Heel treurig is dit,” aldus Smith op de radiozender.

Luister hier naar het interview met Pat Smith.