Haagse boulderhallen willen open: “We hebben per persoon een woonhuis aan ruimte”

Vadercentrum Adam wil honderdduizend mondkapjes maken

Bij Vadercentrum Adam in Laak willen ze honderdduizend mondkapjes gaan maken. Vrijwilligers maken in het pand aan het Jonckbloetplein mondkapjes voor verschillende Haagse stichtingen. Bijvoorbeeld voor de Participatiekeuken van Ben Lachhab.

“We hebben er tot op heden zo’n tweeduizend gemaakt, maar vanaf nu gaan we er vaart achter zetten en gaan we voor honderdduizend”, zegt Bilal Sahin van Vadercentrum Adam. “Iedereen heeft er straks minstens één nodig.” Bovendien is het voor de vrijwilligers van het Vadercentrum een fijne bezigheid. “Anders verveel ik me”, zegt een buurtbewoner. “Ik ben er trots op iets te betekenen voor iemand anders.”

Wie geen mondkapje heeft kan er ook zelf een in elkaar zetten. Bij de Naaierij aan de Boekhorststraat hebben ze daar doe-het-zelf-pakketten voor. Daar kun je dan drie gezichtsmaskers van maken. Overigens is het hebben van een mondkapje nog niet alles. Het is belangrijk dat je hem goed draagt. Bekijk de reportage voor vier tips.