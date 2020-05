Kijk terug: persconferentie over vijf overleden surfers Scheveningen

Op het stadhuis in Den Haag was vanmiddag een persconferentie over de vijf watersporters die zijn overleden bij het Noordelijk Havenhoofd op Scheveningen. De Haagse burgemeester Johan Remkes en Anil Soerdjbalie van de politie Den Haag gaven meer informatie over het ongeluk.

Bekijk hier het statement van de Haagse burgemeester Johan Remkes

Bekijk hier het statement van Anil Soerdjbalie van de Haagse politie