Balies stadhuis en stadsdeelkantoor Escamp extra open op zaterdag

Vanaf aanstaande zaterdag gaan de balies op het stadhuis en in het stadsdeelkantoor Leyweg extra open. Tijdens de coronacrisis mogen minder burgers tegelijk in een gemeentelijk gebouw aanwezig zijn. Daarom maakt de gemeente doordeweeks minder afspraken voor een bezoek aan de balie. Als extra service gaan de balies van publiekszaken open op tien zaterdagen, van 16 mei tot en met 18 juli 2020.

Inwoners kunnen op zaterdag tussen 9.00 en 12.00 uur op afspraak langskomen op het stadhuis en in het stadsdeelkantoor Escamp. Bel voor een afspraak met telefoonnummer 14070. De balies op het stadhuis en op het stadsdeelkantoor in Escamp zijn beide vijf zaterdagen open. Het stadsdeelkantoor is extra open op de zaterdagen 16 mei, 23 mei, 30 mei, 6 juni en 13 juni. Het stadhuis is extra open op 20 juni, 27 juni, 4 juli, 11 juli en 18 juli.

Wethouder Dienstverlening Saskia Bruines: “De gemeente volgt de landelijke richtlijnen en maatregelen van de rijksoverheid in de strijd tegen corona. Er kunnen nu minder inwoners in het stadhuis en stadsdeelkantoor Escamp zijn. Het uitgangspunt voor de gemeente Den Haag is dat de gemeente echter zo veel mogelijk doorgaat met de normale dienstverlening. Als extra service naar onze inwoners gooien we de balies van Publiekszaken nu open voor de komende 10 zaterdagen, van 16 mei tot en met 18 juli 2020. Zo is er voldoende ruimte om een afspraak te maken met de gemeente voor bijvoorbeeld de aanvraag van een paspoort. Maak wel eerst een afspraak via het gemeentelijke telefoonnummer 14070 of ga voor de laatste info naar denhaag.nl.”