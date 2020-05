Burgemeester Remkes staat met gedicht stil bij overlijden surfers

Burgemeester Johan Remkes van Den Haag is de raadsvergadering vanwege het surfdrama in Scheveningen woensdag begonnen met het voorlezen van enkele regels van een gedicht van Emily Dickinson, dat later is vertaald door Simon Vestdijk. “Zo gaat de zon nog in u onder. Op deze dag, die donker is voor mij”, sprak Remkes. “Ik denk dat ze heel goed de gevoelens verwoorden waarmee wij worstelen.”

“Op een plek die zij heel goed kenden, ging het toch mis”, vervolgde Remkes over de vijf overleden surfers. “Ik spreek namens elke Hagenaar en elke Scheveninger dat wij intens meeleven met alle nabestaanden. Het is een immens groot verlies voor familie en vrienden. Volkomen onverwacht zijn deze mensen uit het leven weggerukt. Dat dit is gebeurd in tijden van corona, maakt het voor nabestaanden nog moeilijker. We weten dat de zee geeft en neemt. Deze tragedie is wel heel wreed.”

De burgemeester bedankte de hulpdiensten, die hun werk moesten doen onder moeilijke omstandigheden. Remkes vroeg de raadsleden na zijn toespraak te gaan staan en vroeg ze een moment van stilte in acht te nemen om de slachtoffers te herdenken.