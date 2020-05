Commotie over Greta Thunberg op muurschildering Haagse Hogeschool

De muurschildering op de Haagse Hogeschool leidt tot commotie in de lokale politiek. Het artistieke duo Karski & Beyond hebben onder andere de jonge klimaatactiviste Greta Thunberg afgebeeld. CDA-fractievoorzitter Kavish Partiman stookte het vuurtje op, door te stellen: “Iemand die oproept niet naar school te gaan vereeuwigen op een school. Is dit het voorbeeld voor de schoolgaande jeugd? Moet niet gekker worden.”

Partiman zegt verder: “Ik hoop niet dat hier een kopere belastingcent naartoe is gegaan!”

PvdA-raadslid Janneke Holman reageert: “Wat is er nu mooier dan ‘schoolgaande jeugd’ (volwassen studenten, joe) te inspireren met mensen die opkomen voor mensenrechten en de aarde?” Ze spreekt de CDA’er aan: “Lijkt het je echt een goed idee dat politici zich gaan bemoeien met kunstuitingen, en waar wel en niet geld heen mag?”

Ook gemeenteraadslid Robin Smit van de Partij voor de Dieren mengt zich in de discussie: “Jammer dat je zowel een persoon als een movement wegzet als spijbelaars. Misschien moet je, je verdiepen in de boodschap. Als we zo doorgaan is er simpelweg geen toekomst voor nieuwe generaties en worden scholen overbodig.” Zijn partijgenoot Leonie Gerritsen vult aan: “Ik denk dat je de speeches van Greta er nog eens op na moet kijken, Kavish. Dat is absoluut niet wat ze oproept. Enne… laten we kunstenaars gewoon hun artistieke vrijheid gunnen.”

Wethouder Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) wil weten waar de bewering van Partiman vandaan komt dat Thunberg zou oproepen om niet naar school te gaan. “Ze roept op wetenschap zeer serieus te nemen en heeft fantastische cijfers gehaald op school”, aldus Van Tongeren. Haar partijgenoot Arjen Kapteijns, fractieleider namens GroenLinks in Den Haag, voegt toe: “Iemand die laat zien dat als je ergens voor staat niets onmogelijk is lijkt me een fantastisch voorbeeld voor de ‘schoolgaande jeugd’. En nog meer rolmodellen in dit kunstwerk overigens, zoals Vitali.”

Het idee van de muurschildering is ontstaan door een foto-expositie van Justice and Peace, een non-profitorganisatie in Den Haag die zich inzet voor mensenrechten en sociale gerechtigheid. Studenten van de Haagse Hogeschool hebben meegedacht over de invulling van de muurschildering. Op de gigantische muurschildering zijn ook Berta Cáceres (vermoorde Hondurese klimaatactivist) en Vitály Safarov (vermoorde mensenrechtenactivist in Georgië) afgebeeld.

Foto: haagsehoogbouw.nl