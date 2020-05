Gemeenteraad vergadert voor het eerst in hal van stadhuis

Fanshop ADO Den Haag heropent deuren

Dit seizoen wordt er niet meer gevoetbald door ADO Den Haag, maar supporters zijn wel weer welkom in een deel van het Cars Jeans Stadion. De fanshop van ADO Den Haag in het stadion heropent namelijk woensdag de deuren. De shop was de afgelopen tijd gesloten vanwege het coronavirus.

Bezoekers van de fanshop dienen zich uiteraard aan de afgesproken richtlijnen, die door het RIVM zijn opgesteld, te houden. Zo mogen er niet meer dan drie klanten in de shop aanwezig zijn en dient iedereen anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Verder worden klanten verzocht om zo veel mogelijk per pin te betalen in de winkel.

In de fanshop worden de allerlaatste thuis- en uittenues voor bijna de helft van de prijs aangeboden. Ook de tweede uittenues en de keeperstenues zijn flink in prijs verlaagd.

De fanshop is woensdag van 12.00 tot 17.30 uur geopend. Vanaf deze dag worden weer de normale openingsdagen- en tijden weer gehanteerd.