Commotie over Greta Thunberg op muurschildering Haagse Hogeschool

Gemeenteraad vergadert voor het eerst in hal van stadhuis

Meer in

De gemeenteraad van Den Haag vergadert woensdagavond voor het eerst in de hal van het stadhuis. Vanwege de uitbraak van het coronavirus kunnen de 45 raadsleden, de burgemeester, de wethouders en de griffie niet terecht in de raadszaal. Het is niet mogelijk om iedereen daar op 1,5 meter afstand van elkaar te laten zitten.

Om de dienstverlening aan de balies niet te hinderen worden de vergaderingen verplaatst naar woensdagavonden, in plaats van de reguliere donderdagavonden.

In elk geval tot aan het zomerreces blijven de raadsleden daar vergaderen. Toeschouwers kunnen de raadsvergaderingen voorlopig niet bijwonen. Bij eerdere vergaderingen moesten sommige Haagse raadsleden op de publieke tribune zitten. Alleen de voorzitters van de vijftien fracties konden in het raadsgedeelte terecht. Dat was de enige manier om genoeg afstand van elkaar te houden.