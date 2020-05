Het Nationale Theater kondigt alternatief programma aan

Het Nationale Theater (HNT) begint op 1 juni weer met spelen, meldt het theatergenootschap op zijn website. HNT heeft een nieuw programma van “korte, wendbare voorstellingen” samengesteld dat de grote voorstellingen tot de winter vervangt.

Op maandag 1 juni mogen de theaters weer in bedrijf gaan na de beperkende overheidsmaatregelen tegen het nieuwe coronavirus. Eén minuut na middernacht, openen dan de deuren van de Koninklijke Schouwburg in Den Haag voor bezoekers van het programma ‘Het Nationale Theater speelt altijd’. Het eerste, nachtelijke optreden is vanwege de coronaregels voor een publiek van maximaal dertig toeschouwers, maar is ook online via een stream te volgen.

In en rond de gebouwen waar het programma gaat worden opgevoerd, is rekening gehouden met het coronavirus, bijvoorbeeld in de vorm van looproutes en hygiënemaatregelen. HNT benadrukt dat het programma altijd onder voorbehoud is. “Bij gezondheidsklachten van een acteur spelen we een van de andere titels”, aldus HNT.

“De voorstellingen gaan radicaal terug naar de basis van het toneel: geen indrukwekkende decors en techniek, maar de kracht van de ontmoeting tussen het publiek en een handjevol acteurs die de liefde voor theater en samenzijn bezingen”, meldt HNT verder. Vanaf eind juni wordt het programma tweemaal per dag op vier dagen in de week opgevoerd.

Voor de zomer is het programma ook in het Theater aan het Spui en de Stadsschouwburg Utrecht te zien. Daarna toert HNT door de rest van het land.