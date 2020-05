Hofbad als eerste open voor banenzwemmen

Vanaf donderdag 14 mei wordt voorzichtig weer gestart met zwemmen in gemeentelijke zwembaden. Dat kan allereerst in het Hofbad. Maandag 18 mei openen vervolgens ook de Blinkerd, de Waterthor en Overbosch hun deuren. Er wordt gestart met banenzwemmen voor iedereen met een zwemdiploma. Daarbij zijn de openingstijden verruimd (van 07.00 tot 13.00 uur), zodat meer mensen veilig kunnen zwemmen. Hiervoor heeft de gemeente Den Haag samen met de zwembadbranche en de zwemverenigingen een aantal regels gemaakt.

Zwemregels in Haagse zwembaden: meld je vooraf aan via de sport-info-lijn via 070-3537272; kom niet eerder dan 10 minuten voor starttijd; kleed je thuis om, ga vooraf thuis naar de wc, douche thuis; houd 1,5 meter afstand en betaal met pin of contactloos. Ook gelden natuurlijk de algemene regels als thuisblijven bij klachten, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog en regelmatig de handen wassen met zeep.

Wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA, Sport): “Zwemmen is een fijne en gezonde activiteit, juist in deze soms ingewikkelde tijden. Ik ben dan ook blij dat er in onze stad weer bad voor bad gezwommen kan worden. Eerst om gewoon weer baantjes trekken, en straks om ook andere activiteiten en lessen weer op te pakken. Dat doen we in nauw overleg met de zwemverenigingen en onze medewerkers in de zwembaden. Ik ben trots op al het werk dat zij verzetten om veilig zwemmen in Den Haag weer mogelijk te maken.”