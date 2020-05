Openen bioscopen Pathé is ‘absoluut niet rendabel’

Kabinet wil flexwerkers tijdelijk 600 euro per maand geven

Het kabinet wil flexwerkers die zijn getroffen door de coronacrisis drie maanden een uitkering van 600 euro geven. Het UWV moet de maatregel uitvoeren, tenminste als de uitkeringsinstantie daartoe in staat is.

Bronnen bevestigen berichtgeving hierover van de NOS. Er zijn meerdere opties bekeken om flexwerkers tegemoet te komen, maar dit was de enige maatregel die uitvoerbaar is. De Tweede Kamer moet zich er ook nog over uitspreken.

Er is gekozen is voor een vast bedrag omdat de regeling daardoor uitvoerbaar wordt, aldus ingewijden. En het zal niet aan iedereen recht doen, is te horen. “Het verdient geen schoonheidsprijs.”

De groep flexwerkers is niet eenduidig en lastig te definiëren. Een deel van de flexwerkers kan gewoon een WW-uitkering krijgen, maar er valt ook een groep tussen wal en schip. Naar verluidt gaat het om tienduizenden mensen.

Het UWV zit al met veel werk door onder meer de stijgende werkloosheid. Ook is het verantwoordelijk voor de uitvoering van de NOW, een regeling waarmee de werkgevers tot 90 procent van hun loonkosten vergoed kunnen krijgen.

De uitkering voor flexwerkers komt er onder meer op verzoek van de PvdA. Die is blij met het plan, maar niet tevreden. “600 euro is onvoldoende. Flexwerkers vangen altijd de hardste klappen op, en moeten minstens hetzelfde bedrag als zelfstandigen krijgen”, aldus Kamerlid Gijs van Dijk.