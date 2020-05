Lichaam vijfde surfer niet gevonden, zoektocht donderdag verder

Het lichaam van de vijfde en laatste vermiste surfer bij Scheveningen is woensdag niet teruggevonden. Het zoeken is gestaakt en gaat donderdagochtend verder. Defensie was woensdag de hele dag in touw om het stoffelijk overschot van de 23-jarige man uit Delft te vinden. Daarbij zijn onder meer een duikteam en een onderwaterrobot met sonar ingezet. Ook een politiehelikopter vloog bij de kust.

Het lichaam van de vermiste surfer was dinsdag al wel gezien, maar toen werd geprobeerd het lichaam te bergen, was het weer weggedreven. Aangezien de vermiste man een surfpak aan heeft, is de kans groot dat het lichaam niet naar de bodem is gezonken.

Eerder woensdagochtend had de politie nog gezocht bij het zuidelijke havenhoofd, na een melding dat iets in het water zou zijn gezien. Daarbij is echter niets aangetroffen.

Bij het surfdrama bij het noordelijk havenhoofd kwamen vijf mensen om het leven. Een 30-jarige en 38-jarige man uit Den Haag bezweken maandagavond aan hun verwondingen toen ze op de kant waren gehaald. De lichamen van een 24-jarige man uit Den Haag en een 22-jarige man uit Delft werden dinsdag geborgen.