LIVEBLOG: Gemeenteraad vergadert in hal van stadhuis vanwege corona

De gemeenteraad van Den Haag vergadert woensdagavond voor het eerst in de hal van het stadhuis. Vanwege de uitbraak van het coronavirus kunnen de 45 raadsleden, de burgemeester, de wethouders en de griffie niet terecht in de raadszaal. Het is niet mogelijk om iedereen daar op 1,5 meter afstand van elkaar te laten zitten. “We doen zo veel mogelijk digitaal, ook omdat we als gemeenteraad een voorbeeldfunctie hebben, maar we zien wel dat het langer duurt en dat het stemmen digitaal omslachtig is. Vandaar de wens om een fysieke vergadering te organiseren”, vertelt Chris van der Helm, voorzitter van het Presidium, in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

Fanshop van ADO Den Haag gaat weer open

Vanaf vandaag kan je weer een deel van het stadion van ADO Den Haag in, want de fanshop opent vandaag weer de deuren volgens de reguliere tijden. Er wordt uiteraard rekening gehouden met de corona maatregelen. Lees er hier meer over.

Treinstations worden coronaproof

NS en ProRail gaan vandaag de stations Den Haag Centraal, Den Haag Hollands Spoor, Voorburg en Zoetermeer coronaproof maken.

Fitnessketen spant proces aan tegen de staat

Fitnessketen BigGym sleept de Staat voor de rechter om een einde te maken aan de gedwongen sluiting vanwege het coronavirus. Lees er hier meer over.

Met vier personen aan tafel in horeca moet kunnen

Bezoekers van een café of restaurant kunnen als het aan brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland ligt, met vier personen aan een tafeltje zitten of met zijn vieren aan de bar. Als het gaat om een huishouden dat uit meer personen bestaat, dan mogen die ook bij elkaar aanschuiven.

CBR hervat theorie-examens

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) hervat vandaag de theorie-examens voor alle categorieën. Vanaf maandag 18 mei is het CBR ook weer geopend voor praktijkexamens, onder meer voor het rijbewijs van auto en motor.

Overleg crisisteam kabinet over coronacrisis

De Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb), waarin de meest betrokken ministers praten over de coronacrisis, komt bij elkaar in Den Haag. Het kernteam van het kabinet bespreekt vandaag aan het eind van de middag weer de coronacrisis.

Er zal op het ministerie van Justitie en Veiligheid onder meer worden teruggekeken op de opening van de scholen. Ook zal vooruit geblikt worden. Volgende week neemt het kabinet waarschijnlijk een besluit over de opening van de middelbare scholen op 1 juni. Ook zouden dan cafés en restaurants weer beperkt mogen opengaan, net als musea, theaters en concertzalen.

Om de dienstverlening aan de balies niet te hinderen worden de vergaderingen verplaatst naar woensdagavonden, in plaats van de reguliere donderdagavonden.

In elk geval tot aan het zomerreces blijven de raadsleden daar vergaderen. Toeschouwers kunnen de raadsvergaderingen voorlopig niet bijwonen. Bij eerdere vergaderingen moesten sommige Haagse raadsleden op de publieke tribune zitten. Alleen de voorzitters van de vijftien fracties konden in het raadsgedeelte terecht. Dat was de enige manier om genoeg afstand van elkaar te houden.