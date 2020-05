Openen bioscopen Pathé is ‘absoluut niet rendabel’

Bioscoopexploitant Pathé opent over ruim twee weken beperkt de deuren voor het publiek. Het concern is blij dat het na weken weer bezoekers kan ontvangen, maar spreekt ook van “een dubbel gevoel”. “Natuurlijk is het beter dan niets, maar het is absoluut niet rendabel”, zegt Pathé-directeur Jacques Hoendervangers. Pathé heeft in Den Haag drie vestigingen: Spuimarkt, Buitenhof en Scheveningen.

Het kabinet maakte onlangs bekend dat bioscopen vanaf 1 juni weer open mogen mits er maximaal dertig mensen in een zaal zitten. En dat heeft behoorlijke consequenties voor de omzet. “Met dertig personen kan dat bij lange na niet uit. Maar zelfs bij honderd personen draaien we nog verlies”, zegt Hoendervangers.

De grootste bioscoopexploitant van Nederland heeft een protocol opgesteld waarin een aantal richtlijnen is opgenomen. Iedereen moet vooraf online een ticket kopen en een medewerker wijst de stoelen aan. Tussen gezinnen of duo’s moeten minstens drie lege stoelen zitten en achter elkaar zitten is niet toegestaan. Ook worden er per dag minder films vertoond om de toestroom beter te kunnen reguleren.

Volgens Hoendervangers zal als gevolg van het protocol slechts een tiende van alle verkoopbare plaatsen bezet zijn. Normaal gesproken draaien in de 200 zalen, met ieder gemiddeld 200 stoelen, zes voorstellingen per dag. “Dat betekent dat er voorheen 240.000 plekken per dag beschikbaar waren. In de nieuwe situatie zijn dat er maar 24.000.”