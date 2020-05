Reserveringsapp voor HTM trams en bussen niet aan de orde, wel stickers op perrons

Om het openbaar vervoer met alle coronavoorschriften toegankelijk te houden voor iedereen is een app waarmee je voor je reis kunt reserveren voor vervoersbedrijf HTM geen optie. De NS denkt al wel na over een dergelijke reserveringsapp om treinen voor zoveel mogelijk reizigers te laten rijden. Op dat idee kwam veel kritiek omdat het in strijd zou zijn met de privacy.

Marijke Poppelier, woordvoerder van HTM, legt uit: “Dat wordt te ingewikkeld omdat tramverkeer en busvervoer een hoge frequentie heeft. Het is daarom niet te regelen”, aldus Poppelier.

Wel is HTM gestart met het bestickeren van perrons. Daarmee moet voorkomen worden dat reizigers elkaar in de weg gaan lopen. Er is een lijn getrokken waar reizigers die de tram in willen stappen achter moeten wachten. Verder zijn er blauwe stippen gemaakt met twee voetjes erin. Deze liggen op precies anderhalvemeter afstand en moeten de reiziger helpen die afstand te bewaren. De proef is deze week op de perrons Spui en Rijnstraat van start gegaan. Ook zet HTM extra medewerkers in om reizigers te instrueren.

Of er nog verdere maatregelen genomen worden in de trams en bussen sluit HTM niet uit. Dat zal mede afhangen van de evaluatie van de proef. “De eerste signalering is dat op sommige plekken het verlaten van de halte met pijlen nog niet de juiste oplossing is”, zegt Poppelier.