Commotie over Greta Thunberg op muurschildering Haagse Hogeschool

Verdachte aangehouden na melding schietpartij in woning

Meer in

In een woning aan de Trekweg in Den Haag zou woensdagochtend geschoten zijn. De politie heeft een verdachte aangehouden. De politie werd rond 7.30 uur gewaarschuwd over het schieten.

“Er is niemand gewond geraakt”, laat een politiewoordvoerder weten. Een deel van de omgeving is afgezet met lint. De politie doet onderzoek. De verdachte werd aangehouden bij station Hollands Spoor.