Zoektocht naar vermiste Delftenaar bij Noordelijk Havenhoofd weer gestart

De zoektocht naar de 23-jarige Delftenaar is woensdagmorgen weer van start gegaan. De hulpdiensten zoeken opnieuw in de buurt van het Noordelijk en Zuidelijk Havenhoofd naar het lichaam van het vijfde slachtoffer van het surfdrama. Het lichaam van de man werd dinsdag in zee gezien, maar reddingswerkers konden het lichaam niet uit het water halen.

“Vanmorgen is er nog gezocht op zee, nadat iemand mogelijk iets had gezien. Maar er is toen niets gevonden. Een gespecialiseerd duikteam van Defensie gaat nu zoeken met technische middelen”, zegt een woordvoerder van de politie tegen mediapartner Omroep West. Ook de KNRM blijft bij de zoekactie betrokken.

Vijf ervaren watersporters zijn maandagavond om het leven gekomen toen ze in de problemen kwamen bij het Noordelijk Havenhoofd. Op het moment van het ongeluk stond er een harde wind uit het noorden en lag er een flinke laag schuim bij het Noordelijk Havenhoofd. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht.

Foto: Regio 15.