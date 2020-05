“Directeur Writers Unlimited had geen invloed op advies voor subsidie eigen festival”

De gemeente Den Haag zegt de ontstane ophef te betreuren rondom adviezen van de Adviescommissie Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024. Die commissie concludeerde dat Writers Unlimited subsidie zou moeten krijgen, terwijl de aanvraag van een ander literatuurfestival, Crossing Border, werd afgewezen.

De commotie ontstond na de benoeming van Ellen Walraven als nieuwe artistiek directeur van het Haagse literatuurfestival Writers Unlimited. Ze maakte eerder deel uit van de Adviescommissie.

In een persbericht zegt de gemeente Den Haag er van overtuigd te zijn dat het advies op een correcte, deugdelijke wijze tot stand is gekomen. Ze zegt dat het volledige besluitproces tegen het licht is gehouden en dat daarvan de conclusie is dat de procedure zuiver en transparant is geweest. Ellen Walraven heeft geen bemoeienis gehad op het advies van de portefeuille Letteren waar de aanvragen van Crossing Border en Writers Unlimited onder vallen.

Peter Bos van de Haagse Stadspartij heeft gezegd schriftelijke vragen te stellen hierover. “Ook leden van een adviescommissie dienen de schijn van belangenverstrengeling zoveel mogelijk te voorkomen”, zo schrijft het raadslid.