Geen burgemeestersketting voor Richard de Mos

Richard de Mos wordt niet de nieuwe burgemeester van Den Haag, zowel Richard als Bert Blase zegt te zijn afgewezen voor de post. Dat schrijven de twee in een verklaring. Van beiden was bekend dat ze de burgemeesterspost in Den Haag ambieerden; ze lieten publiekelijk weten te solliciteren op de functie.

Den Haag is op zoek naar een nieuwe burgemeester na het vertrek van Pauline Krikke. Johan Remkes is waarnemend burgemeester van Den Haag en heeft gezegd te vertrekken op 1 juli 2020.

In het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM sprak Rob Kemperman met Hart voor Den Haag/ Groep de Mos-fractievoorzitter Richard de Mos.

Is het een baaldag voor jou?

Ja, ik vind het wel jammer. Ik ben bekend met het feit dat er uit de polls gehouden zijn mijn naam steevast als nummer één uit de bus komt als gewenste burgemeester. Als je het dan niet wordt is natuurlijk jammer. Zeker omdat het een proces is wat zich in de achterkamertjes zich afspeelt.

Column bij @TPOnl samen met die andere burgemeesterskandidaat @BertBlase over onze afwijzing: Achterkamertjespolitiek wint het van de voorvechters gekozen #burgemeester, Code Oranje voor de democratie ⤵️ https://t.co/a7myQLJMMI — Richard de Mos 💚💛 (@RicharddeMos) May 14, 2020

Hoe krijg je zo’n afwijzing te horen?

Dat gaat via een mail. Er is een mail mijn kant opgekomen dat ik het niet geworden ben. Ik heb wel een heel positief gesprek gehad bij de commissaris, waar ik mijn visie voor Den Haag uit de boeken heb mogen doen. Maar dat heeft niet mogen baten.

Je sollicitatie was niet goed genoeg?

Ja, dat is een oordeel van de commissaris. Dat oordeel moet ik accepteren. Alleen ik vind het heel erg jammer -en dat is de andere reden dat ik gesolliciteerd heb- dat niet de bevolking het eindoordeel mag vellen en dat er geen procedure is voor een gekozen burgemeester. Nog meer spijtig is dat alle andere kandidaten, op Bert Blase na, zich niet openbaar hebben gemaakt en dat de bevolking van Den Haag echt geen enkele invloed heeft gehad op wie nou de burgemeester wordt.

Dat je voorstander bent van een gekozen burgemeester dat weten we al even. Dat zei je al eerder aan tafel bij Wilfred Genee: “Dat is helaas geen gekozen burgemeester, anders had ik het graag gedaan. Dan had ik het in Den Haag met twee vingers in mijn neus gehaald.”

Snap je ergens het besluit?

Ik snap dat er nog een strafrechtelijk onderzoek naar me loopt. Waar ik overigens na zeven maanden nog niks van heb gehoord. Ik snap vanuit die hoedanigheid dat ik het niet geworden ben. Ik heb die sollicitatie ook gedaan om mijn onschuld aan te tonen, want je gaat niet solliciteren op een burgemeesterschap als je weet dat je iets te verbergen hebt. Dat heb ik niet. Ik heb me altijd naar eer en geweten ingezet voor de stad. En juist omdat het draagvlak zo groot is heb ik willen solliciteren om aan de stad te laten zien dat ik graag voor deze stad wil knokken. Daarnaast ben ik voor de gekozen burgemeester. Daarnaast denk ik ook dat het kan, met een luisterend oor voor de bevolking van de stad.

Je zou ook kunnen zeggen ‘er loopt nog een strafrechtelijk onderzoek naar me, dus misschien is het wat opportuun om te solliciteren op een functie als deze’.

Nee dat vind ik niet. Je wordt buiten spel gezet. Moet ik dan al die maanden op mijn handen gaan zitten? Ik vind dat ik niks gedaan heb. En als het OM daar anders over denkt, dan moeten ze toch eens met wat gaan komen. Tot die tijd ga ik dat draagvlak vertalen in verantwoordelijkheid nemen. En zo’n burgemeesterspost was prima zo’n verantwoordelijkheid geweest.

Ben je nu definitief uit de race?

Voor deze procedure wel. Je weet nooit wat de toekomst ons gaat brengen. Een burgemeester wordt voor 6 jaar benoemd en eventueel herbenoemd. Maar ik ben nog een jonge vent. Deze procedure is nu voor mij voorbij.

Het is niet zo dat de vertrouwenscommissie kan zeggen dat ze alsnog met je in gesprek wil?

Ik weet natuurlijk niet wat zich daar heeft afgespeeld. Dat is een proces wat in de vertrouwelijkheid verloopt. Waar ik ook op tegen ben, ik zou dat graag openbaar en transparant hebben. Ik weet alleen dat ik van de commissaris van de Koning een afwijzing heb gehad.

Wat nu dan? Je zegt nog steun te voelen vanuit de stad en je zegt dat geluid te willen laten horen. Betekent dat dat je focus ligt op het fractievoorzitterschap van Hart voor Den Haag/ Groep de Mos?

Over een kleine anderhalf jaar zitten we weer middenin de verkiezingsstrijd. Ons doel is duidelijk: ‘Zet ons op 23.’ We willen de grootste partij van Den Haag blijven en dat uitbreiden en collegedeelname afdwingen. Ik denk dat onze ombudsmanpolitiek populair is en dat die groei een goede kans heeft.

.@RicharddeMos: ‘De stad weet nu waar ik voor sta: Oplossingsgerichte #Ombudspolitiek waarbij mensen vooruit geholpen worden in plaats van links-rechts gezanik. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 is het laatste woord gelukkig wel aan de kiezer’ https://t.co/IkslR3Pl6X — Hart voor Den Haag / Groep de Mos 💚💛 (@GDMDenHaag) May 14, 2020

Toch hangt ook daar het strafrechtelijk onderzoek naar jou boven de markt. Is dat dan wel afgerond?

Dat hoop ik. Anderzijds zie je wat er gisteravond is gebeurd. Daar is echt wat aan de hand. Dan wordt het onder het tapijt geschoven. Er blijft een rapport over integriteit in de kluis. Dus hier wordt erg met twee maten gemeten in de stad. Hier wordt een VVD-wethouder beschermd door een rapport niet openbaar te maken. En bij mij hebben ze nog geen splinter bewijs en ik ben geen wethouder meer.

Maffia praktijken op stadhuis. Een topambtenaar pleegt valsheid in geschrifte en schuift met medeweten of in opdracht van VVD-wethouder buiten #raad070 om met miljoenen euro’s, maar #VVD-burgemeester weigert rapport openbaar te maken. Waar is de Rijksrecherche nu? #integriteit pic.twitter.com/2IO7ons7BR — Richard de Mos 💚💛 (@RicharddeMos) May 13, 2020

Voor jou zit de burgemeesterspost er nu niet in, wat voor hoop heb je op wat voor figuur het straks gaat doen?

Het moet een verbinder zijn. Het moet een onderhandelaar zijn voor Den Haag. Het moet iemand zijn die met zijn of haar vuist op tafel kan slaan en de belangen van de stad kan dienen bij het kabinet en bij andere gemeenten in het land.

Wie zie je dan voor je?

Namen ga ik niet noemen, ik wil niet iemand in een lastig parket brengen.

Je wilt toch dat het openbaar is?

Degene die het wil moet zichzelf openbaar maken. Ik zou wel willen oproepen aan de kandidaten die overgebleven zijn: Maak jezelf kenbaar en stel je voor aan de stad.

Luister hier naar het gesprek met Richard de Mos op Den Haag FM.