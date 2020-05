Geen financiële steun voor sekswerkers tijdens coronacrisis

Sekswerkers worden op grote schaal uitgesloten van financiële steun tijdens de coronacrisis, zo blijkt uit een enquête van SekswerkExpertise en het Prostitutie Informatie Centrum. Daarom heeft SekswerkExpertise een brandbrief gestuurd naar minister De Jonge, minister Koolmees, minister Wiebes en staatsecretaris Broekers-Knol. “Het is onbegrijpelijk dat er geen financiële steun is voor deze beroepsgroep. Zeker nu blijkt dat vrijwel alle contactberoepen weer aan het werk mogen, en sekswerkers tot 1 september niet mogen beginnen”, zegt Yvette van SekswerkExpertise in Haagse Ochtendradio op Den Haag FM.

Volgens het platform voor de positieverbetering van sekswerkers duidt de beslissing van de overheid op een gebrek aan kennis en welwillendheid bij de ministeries “Je kunt mensen niet zomaar verbieden om te werken om ze vervolgens zowel een ToZo als een bijstandsuitkering te weigeren. Daar moet per direct iets aan veranderen. Wij hebben jarenlange ervaring met overdraagbare virussen. We hebben condooms, mondkapjes en schoonmaakprotocollen, daar wordt streng op gecontroleerd door de GGD. Daarbij zijn er ook genoeg mogelijkheden zonder directe aanraking, zoals bijvoorbeeld het geven van een striptease”.

Voor veel sekswerkers blijft de ToZo of bijstandsuitkering uit omdat zij werken via een opting-in systeem. Yvette: “Dit is een belastingsysteem dat de overheid zelf aan de sekswerkers heeft opgelegd. Veel mensen uit de seksindustrie zouden veel liever in dienst gaan of zich als zelfstandige bij de Kamer van Koophandel inschrijven, maar deze regel is de industrie opgelegd. Nu is het systeem dus nog nadeliger. We hopen dat er snel een oplossing komt en natuurlijk dat we snel weer aan het werk mogen. Uiteindelijk is ons contactberoep niet gevaarlijker dan dat van een kapper”.

Luister hier naar het interview met Yvette van SekswerkExpertise op Den Haag FM.