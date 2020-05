Geheime stukken over Haagse topambtenaar blijven geheim

Het onderzoeksrapport waarin staat hoe een vertrokken Haagse topambtenaar te werk ging blijft geheim. Openbaarmaking zou volgens het college een inbreuk zijn op de persoonlijke levenssfeer van de ambtenaar. De Haagse Stadspartij wil wel dat het integriteitsonderzoek openbaar wordt, maar de partij kreeg woensdagavond onvoldoende steun. Tot teleurstelling van de voltallige oppositie. “Het college laadt de verdenking op zich dat er iets te verbergen is.”

Het onderzoek is in opdracht van het stadsbestuur uitgevoerd naar aanleiding van een integriteitsmelding die afgelopen najaar op het stadhuis werd gedaan. De melding richtte zich op de topambtenaar die onder meer verantwoordelijk is voor de bouw van Amare, het nieuwe cultuur- en onderwijscomplex op het Spuiplein. Hij zou mogelijk niet integer hebben gehandeld.

In de tussentijd deed ook NRC Handelsblad onderzoek. De krant wist te melden dat de topambtenaar toezeggingen zou hebben gedaan aan Volker Wessels, de bouwer van Amare. Toezeggingen waar Volker Wessels en niet de gemeente van profiteerde en waarvan wethouder Boudewijn Revis (VVD) op de hoogte zou zijn. Revis ontkende vorige week in een spoeddebat dat er sprake zou zijn geweest van ‘schimmige’ deals.

Gedragscode

Hij baseerde zich daarbij op het onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren. Daaruit zou zijn gebleken dat de topambtenaar ‘niet transparant’ zou hebben gehandeld en zich niet aan de gedragscode zou hebben gehouden. Daarom zijn de ambtenaar en een extern ingehuurde medewerker ‘in goed overleg’ vertrokken bij de gemeente, schrijft het college begin mei aan de gemeenteraad. Het college wijdde in de brief niet verder uit over de kwestie vanwege privacy redenen en omdat de gemeente een verantwoordelijkheid heeft als werkgever.

Strikte geheimhouding

Toch wil de oppositie dat het college het onderzoek openbaar maakt, onder de voorwaarde dat namen en functies ‘weggelakt’ worden. Dat moet voorkomen dat te herleiden is om welke personen het gaat. Nu mogen alleen raadsleden de onderzoeken lezen onder strikte geheimhouding. Maar dat is niet genoeg voor de oppositie.

“De impact van deze integriteitskwestie is groot gebleken en raakt aan het vertrouwen tussen burger en bestuur,” zei Peter Bos van de Haagse Stadspartij tijdens de raadsvergadering. “Daarom is het van groot belang dat het debat hierover met zoveel mogelijke openbare informatie in de volle openbaarheid kan plaatsvinden.” Ook de Partij voor de Dieren noemde het “wenselijk en noodzakelijk” dat de onderzoeken openbaar worden gemaakt. PVV-fractievoorzitter Sebastian Kruis sloot zich daarbij aan. “Het onderzoek is vakkundig achter slot en grendel gezet omdat het de VVD niet uitkomt.”

Inbreuk

Maar het college wil het onderzoek niet openbaar maken. “Dat geeft een niet te rechtvaardigen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer voor betrokkenen”, zei wethouder Saskia Bruines (D66). “Niet alleen voor de twee betrokken medewerkers, ook voor derden die verklaringen hebben afgelegd. Zij hebben meegewerkt aan het onderzoek onder volstrekt vertrouwen. Dat vertrouwen willen wij niet schenden.”