LIVEBLOG: Start bouw ‘coronadorp’ bij ADO-stadion

Bij het stadion van ADO Den Haag wordt begonnen met de bouw van een ‘coronadorp’. Het gaat om een tijdelijke opvang voor tientallen dak- en thuislozen die besmet zijn geraakt met het coronavirus. Over ruim een week moeten ze er terechtkunnen. Er zijn onder meer slaapruimtes en behandelzalen. Als de tijdelijke bewoners opgeknapt zijn, kunnen ze terug naar de noodopvang.

Geen coronahulp voor sekswerkers

Sekswerkers worden op grote schaal uitgesloten van coronahulp, zo blijkt uit een enquête van SekswerkExpertise en het Prostitutie Informatie Centrum. Het ontbreken van financiële ondersteuning is extra problematisch nu sekswerkers als enige contactberoep in Nederland niet aan het werk mogen. “Eerst mochten we niet werken omdat we een contactberoep waren, maar inmiddels mogen contactberoepen als kappers en fysiotherapeuten weer aan het werk en sekswerkers nog niet. Daarbij komt dat deze beroepsgroep juist ervaring heeft met potentieel overdraagbare virussen en al jaren met schoonmaakprotocollen werkt die door de GGD streng gecontroleerd worden”, vertelt Yvette van SekswerkExpertise in Haagse Ochtendradio op Den Haag FM.

Eerste EK paradarts gaat toch door

Het Vegro The Hague European Championships Disability Darts kan toch doorgaan. Het eerste EK paradarts zou door het coronavirus dit jaar niet meer plaatsvinden, maar zal dit najaar toch in Den Haag georganiseerd worden. Aan het toernooi doen topspelers uit binnen- en buitenland mee en er zijn voor zowel landenteams, landenkoppels, als individuele spelers titels te winnen. “Er is een streng protocol om te bepalen wie er naar binnen mag, waarbij onder andere de temperatuur met infrarood gemeten wordt. Verder werken de spelers alleen met hun eigen spullen. Ze krijgen een plek toegewezen waar ze moeten gaan staan of zitten zodat de afstand tussen de deelnemers nooit kleiner is dan 1,5 meter”, vertelt toernooidirecteur Hans Willink in Haagse Ochtendradio op Den Haag FM.

Het Nationale Theater kondigt alternatief programma aan

Het Nationale Theater (HNT) begint op 1 juni weer met spelen, meldt het theatergenootschap op zijn website. HNT heeft een nieuw programma van “korte, wendbare voorstellingen” samengesteld dat de grote voorstellingen tot de winter vervangt.

Op maandag 1 juni mogen de theaters weer in bedrijf gaan na de beperkende overheidsmaatregelen tegen het nieuwe coronavirus. Eén minuut na middernacht, openen dan de deuren van de Koninklijke Schouwburg in Den Haag voor bezoekers van het programma ‘Het Nationale Theater speelt altijd’. Het eerste, nachtelijke optreden is vanwege de coronaregels voor een publiek van maximaal dertig toeschouwers, maar is ook online via een stream te volgen.