Ophef om kunstwerk Haagse Hogeschool: “Ik hoop dat mensen opzoeken wie Caceres en Safarov waren”

Het eerbetoon aan drie jonge activisten op de gevel van de Haagse Hogeschool veroorzaakt een hoop commotie. Het doel van het kunstenaarsduo Karski & Beyond om met het kunstwerk iets los te maken is volbracht. “Ik vind het jammer dat er vooral uitgepikt wordt dat Greta Thunberg een paar keer heeft gespijbeld, volgens mij heb je dan de strekking van het verhaal gemist. Als iemand thema’s onder de aandacht brengt en haar mond open heeft getrokken dan is het Greta wel. Ik hoop dat het gesprek op gang komt en dat mensenrechtenactivisten een gezicht krijgen, dat we niet alleen aan Nelson Mandela denken maar ook opzoeken wie Berta Caceres en Vitály Safarov waren”, vertelt Roelof Schierbeek van het kunstenaarsduo Karski & Beyond in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

Het kunstwerk op de Haagse Hogeschool is tevens een samenwerking studenten. “Het is duidelijk dat de meningen over het kunstwerk verschillen. En dat mag ook, vrijheid van meningsuiting is een groot goed en juist ook een belangrijke boodschap van dit kunstwerk. De Haagse Hogeschool staat achter de keuze voor het afbeelden van de mensenrechtenvoorvechters, en deze keuze is mede door de inbreng van studenten tot stand gekomen”, zegt woordvoerder Bas Schrijver van de Haagse Hogeschool. Schierbeek is enthousiast over de samenwerking met de studenten: “We hielden een lezing met Justice and Peace. Tijdens de brainstorm met studenten over welke thema’s nu aan de orde zijn en welke personen daar voor staan kwamen klimaat en milieu, en dus Greta, duidelijk naar voren”.

Volgens Schierbeek is het niet aan de gemeente om zich uit te laten over de afgebeelde activisten. Schierbeek: “Je kunt niet iedereen tevreden houden, er bestaat geen kunstwerk dat door iedereen gedragen wordt. De activisten staan ook voor vrijheid van meningsuiting dus meneer Partiman mag zeker iets van dit kunstwerk vinden, maar ik denk dat het niet de bedoeling is dat de gemeente op de stoel van kunstcriticus gaat zitten. Ik denk dat het heel eng wordt wanneer de overheid gaat bepalen hoe kunst er uit mag zien”. Het kunstenaarsduo Karski & Beyond zal komende tijd in de verschillende shelter cities van Justice and Peace schilderingen maken om support te geven aan mensenrechtenactivisten die hun leven wagen voor verschillende misstanden in de wereld.

Luister hier naar het gesprek met Roelof Schierbeek.