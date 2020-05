Den Haag FM weer te beluisteren via DAB+

De lokale radiozender Den Haag FM heeft een zendvergunning gekregen voor uitzending op digitale radio, DAB+. Via DAB+ radio’s is de zender nu te vinden op kanaal ‘Den Haag 5C’ of ‘DH 5C’.

Eerder was de Haagse zender al via DAB+ te beluisteren, maar dit was een experiment. In de vergunning die nu is verstrekt is vastgelegd dat de lokale zender tot september 2022 via ‘allotment’ 49, kanaal 5C mag uitzenden. In de praktijk betekent dit dat DAB+-radio’s het signaal kunnen vinden op kanaal ‘Den Haag 5C’ of ‘DH 5C’. Luisteraars vinden daar naast Den Haag FM ook de zenders Hollands Palet, Feelgood Radio en Beat FM.

Technische informatie

DAB+-kanaal 5C maakt gebruik van het frequentiegebied 177,584 – 179,120 MHz. Het signaal is te ontvangen in de stad Den Haag en directe omgeving. Gezien het beperkte zendvermogen kan de ontvangst binnenshuis op sommige lokaties minder optimaal zijn. De meeste (auto)radio’s zullen een nieuwe scan moeten uitvoeren om de nieuwe frequentie te vinden.

Den Haag FM

Den Haag FM is het officiële lokale radiostation van Den Haag. Met veel Haags nieuws, heerlijke muziek, professionele en vrijwillige presentatoren is Den Haag FM de 100% Haagse zender voor iedereen uit de mooiste stad achter de duinen. Den Haag FM houdt je niet alleen via de radio op de hoogte van alles wat je moet weten over de stad, maar ook via de website denhaagfm.nl, app (android en iOS), social media kanalen en Den Haag TV.

Naast DAB+ is Den Haag FM ook beluisteren via de ether (92.0 FM) en via de kabelkanaal 915 (Ziggo), via de Den Haag FM-app en de website denhaagfm.nl.