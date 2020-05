Richard de Mos en Bert Blase in Spuigasten

Kabinet schiet vissers te hulp met 9 miljoen euro

Vissers die noodgedwongen aan de wal blijven door de coronacrisis, kunnen vanaf vrijdag een beroep doen op financiële steun. Daarvoor is in totaal 9 miljoen euro beschikbaar, meldt landbouwminister Carola Schouten. De regeling biedt een vergoeding voor het stilleggen van vissersboten voor een periode van maximaal vijf weken.

Door de sluiting van restaurants en andere eetgelegenheden is de vraag naar verse vis sterk gedaald en staan de prijzen zwaar onder druk. Ook de export is voor een belangrijk deel weggevallen, mede doordat veel verwerkende bedrijven in Zuid-Europa stilliggen. Een groot deel van de vissersboten vaart daarom momenteel niet uit.

Met de steunregeling worden vissers tijdelijk geholpen. Zij ontvangen 2.200, 4.400 of 8.800 euro per week, afhankelijk van het motorvermogen van hun vaartuig. Eerder kondigde het kabinet al aan dat ook vissers en viskwekers een beroep kunnen doen op de verruimde regeling waarbij de overheid deels garant staat voor overbruggingskredieten.