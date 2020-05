“Kunstcommissie blundert met affaire-Walraven”

Het nieuws dat een kernlid van de Haagse kunstcommissie directeur wordt van Writers Unlimited leidt bij de Haagse Stadspartij en Hart voor Den Haag/Groep de Mos tot veel ergernis en onbegrip. Dezelfde kunstcommissie heeft namelijk vorige maand geadviseerd dat Writers Unlimited extra subsidie krijgt in de komende kunstenplanperiode.

Peter Bos, raadslid van de Haagse Stadspartij: “De schijn van belangenverstrengeling is hier ernstig in het geding. Ook al heeft Ellen Walraven naar eer en geweten gehandeld, op het moment dat je solliciteert naar een functie bij een instelling waarover je als commissie onafhankelijk dient te adviseren over subsidietoekenning moet je je terugtrekken.”

Het college zegt de commotie te betreuren, maar wijst er op dat Ellen Walraven niet heeft deelgenomen aan de beoordeling van de aanvragen van Writers Unlimited. Bos: “Ze is kerncommissielid Theater en heeft in de kerncommissie een stem gehad over het uiteindelijke integrale advies. Dat alleen al is in strijd met de gewenste onafhankelijkheid en neemt de schijn van belangenverstrengeling niet weg.”

Pikant is dat de commissie het andere literatuurfestival Crossing Border volledig heeft laten vallen, terwijl beide festivals vergelijkbare kritiek hebben gekregen van de commissie.

In schriftelijke vragen hebben Bos en zijn collega-raadslid Nino Davituliani van Hart voor Den Haag/Groep de Mos het college om opheldering gevraagd. Behalve de rol van Ellen Walraven stelt het raadslid ook de rol van voorzitter Johannes Leertouwer ter discussie. Bos: “De heer Leertouwer was naast voorzitter ook aangesteld als sectordeskundige op het gebied van Letteren. Maar hij is violist en dirigent en heeft geen specifieke kennis op het gebied van literatuur. Ook hij is dus betrokken geweest bij de aanvragen van Crossing Border en Writers Unlimited. Dat vind ik bizar en in strijd met de regels die daarover zijn vastgesteld.”

Het advies van de kunstcommissie wacht nu op een besluit van het college, waar wethouder Robert van Asten (D66, Cultuur) het voortouw in heeft. Bos: “Ik wens hem veel wijsheid toe, want behalve deze kwestie zijn er nog heel veel andere zaken die tot grote beroering leiden in de stad. Tientallen culturele instellingen hebben een negatief advies gekregen en de woede en het onbegrip hierover is momenteel bijzonder groot. De affaire-Walraven maakt het er niet makkelijker op voor de wethouder.”