LIVEBLOG: ADO Den Haag blijft definitief in de eredivisie

SC Cambuur en De Graafschap hebben het kort geding niet gewonnen van de KNVB. Vanwege de coronacrisis besloot de KNVB dat nu de competitie niet afgespeeld kan worden geen enkele club zal degraderen of promoveren. Met de stand zouden beiden clubs promoveren naar de eredivisie. Nu dit na het besluit van de rechter niet gebeurt, kan ADO Den Haag gerust zijn en blijft de Haagse club in de eredivisie.

Welke gevolgen de corona uitbraak heeft en hoe de daarbij behorende maatregelen de stad raakt lees je in dit liveblog.

Burgemeester Remkes roept op 1,5 meter aan te blijven houden

Onze regio maakt zich op voor de versoepeling van de coronamaatregelen na 1 juni. Waarnemend burgemeester Remkes van onze stad roept als voorzitter van de Veiligheidsregio, alle inwoners op om alert te blijven en overal 1,5 meter afstand te bewaren: “Het doel is niet om zo snel mogelijk weer terug te gaan naar ons oude leventje, hoe aantrekkelijk dat nu ook lijkt”.

Ook supporters ADO steunen Scheveningen

De ADO Den Haag supporters hebben overal doeken in de stad gehangen om mensen die dat nodig hebben een hart onder de riem te steken. Bij veel verzorgingstehuizen hebben ze doeken opgehangen met teksten als Stay Strong en afbeeldingen van Haagse Harry erop.

Zij hebben bij surfstrandtent The Shore nu ook een doek opgehangen als eerbetoon aan de omgekomen surfers.

Tevens hangt er een doek bij de KNMR Scheveningen. Dit doek is in dezelfde stijl als de doeken waarop zij zorgpersoneel bedanken en heeft ook een afbeelding van Haagse Harry. Voor de reddingswerkers staat erop: “Haagse Helden”.