“Men zal vooral in Den Haag steeds vaker stuiten op drukte”

Door de heropening van de winkels en de sportparken en vanaf 1 juni waarschijnlijk de horeca ook weer open mag, zal men vooral in Den Haag steeds vaker stuiten op drukte. “Dit is onverminderd gevaarlijk voor de volksgezondheid en moet vermeden worden”, stelt de Haagse waarnemend burgemeester Johan Remkes. Dit dreigt met name in de drukbevolkte randstad, en dus in de Veiligheidsregio Haaglanden (waarvan Remkes plaatsvervangend voorzitter is), veel eerder dan op sommige andere plekken in het land.

“Omdat juist in onze regio de druk op de zorg weliswaar ook afneemt, maar nog steeds voor grote uitdagingen staat, is er een dringende noodzaak om hier in ieder geval méér thuis te blijven dan vóór de uitbraak van het virus”, waarschuwt de burgemeester.

De parkeergelegenheden bij parken en recreatiegebieden gaan de komende weken weer deels open, maar met minder capaciteit dan voorheen. Beheerders reguleren de toegang en passen de inrichting aan. Primaire gebruikers van parken, bossen en stranden zijn nog steeds de direct omwonenden die te voet of op de fiets komen.

Zodra een drukke situatie ontstaat die niet beheerst wordt, dreigt (af)sluiting op grond van de noodverordening en dan kan niemand er meer gebruik van maken. Remkes: “Dit moeten we met zijn allen voorkomen; het is niet de verantwoordelijkheid van de handhavers. Zij concentreren zich op de excessen. Ik ben er van overtuigd dat we zo voorzichtig vooruitgang kunnen boeken, dat we gezond blijven en dat het dagelijks leven weer elke dag een stukje vrijer wordt.”