Richard de Mos en Bert Blase in Spuigasten

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM zijn fractievoorzitter Richard de Mos (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) en waarnemend burgemeester Bert Blase van Heerhugowaard te gast.

Richard de Mos is deze week afgewezen als burgemeester van Den Haag. Ook Bert Blase zal niet de nieuwe burgemeester van de Hofstad worden. Dat schrijven de twee in een verklaring. De Mos en Blase solliciteerden beiden openlijk op de functie.

De Mos en Blase maakten hun sollicitatie zelf bekend. Dat is niet gebruikelijk, maar ze wilden hiermee duidelijk maken dat wat hun betreft de burgemeestersprocedure transparanter moet worden.

Ze zijn allebei op gesprek geweest bij Jaap Smit, de commissaris van de koning van Zuid-Holland. Smit maakt de eerste selectie en stuurt de ‘geschikte’ kandidaten vervolgens door naar de vertrouwenscommissie. De vertrouwenscommissie, die bestaat uit raadsleden voert vervolgens in het diepste geheim gesprekken met sollicitanten en kiest, samen met de gemeenteraad, de nieuwe burgemeester.

Spuigasten

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Den Haag FM. Elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B.

